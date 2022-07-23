В ДНР заявили об обстреле Донецка со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что было выпущено пять снарядов калибром 155 мм.

Ранее в ЛНР сообщили об обстреле Стаханова из РСЗО HIMARS со стороны украинских военных.