В ЛНР сообщили об обстреле Стаханова из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ

Украинские военные выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 22:56 по населённому пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», — говорится в сообщении представительства в Telegram. Информации о пострадавших не приводится. Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Марк Милли сообщил, что США передали на Украину 12 из обещанных 20 РСЗО HIMARS и обучили их применению более 200 украинских военнослужащих.