Гумштаб: СБУ и тероборона в Сумской области похищают жителей с пророссийскими взглядами

В Сумской области боевики украинских батальонов теробороны вместе с СБУ похищают жителей, у которых выявляют признаки «пророссийских взглядов», сообщил Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию.

«По имеющейся достоверной информации, в Середина-Буде Сумской области боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды», — говорится в сообщении.

Граждан, в телефонах которых обнаружены переписка в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, «подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении», о судьбах этих людей ничего не известно, рассказали в штабе.

Также ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные допрашивают жителей Одессы, выясняя, насколько они лояльны Киеву и есть ли у них родственники в России.