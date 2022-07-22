Гумштаб: СБУ и тероборона в Сумской области похищают жителей с пророссийскими взглядами
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«По имеющейся достоверной информации, в Середина-Буде Сумской области боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды», — говорится в сообщении.
Граждан, в телефонах которых обнаружены переписка в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, «подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении», о судьбах этих людей ничего не известно, рассказали в штабе.
Также ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные допрашивают жителей Одессы, выясняя, насколько они лояльны Киеву и есть ли у них родственники в России.