WSJ: администрация Байдена не утверждает запрос Киева на поставку БПЛА MQ-1C Gray Eagle

Администрация президента США Джо Байдена не соглашается утвердить запрос киевских властей на поставку беспилотников MQ-1C Gray Eagle из-за опасений, что дроны с их «высокочувствительными технологиями» могут попасть в руки российских военных, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает газета, Киев запросил БПЛА более двух месяцев назад.

«По словам официальных лиц, администрация Байдена не хотела одобрять запрос, ссылаясь на ряд опасений, начиная с потенциальной потери передовых технологий на поле боя и заканчивая необходимостью обучать украинцев работе с беспилотниками», — говорится в статье.

В конце апреля газета Politico сообщила, что Министерство обороны Украины попросило Соединённые Штаты о предоставлении ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle, тогда как в США есть строгие нормы касательно поставок ударных БПЛА.

Как уточнялось, данные нормы помешали поставке Gray Eagle партнёрам США — Индонезии и Катару.

По информации Reuters, речь может идти о продаже БПЛА, оснащённых ракетами Hellfire.

18 июня СМИ сообщили, что США приостановили сделку, так как радар и оборудование для наблюдения БПЛА «могут создать угрозу безопасности Соединённых Штатов, если они попадут в руки России».