WSJ: администрация Байдена не утверждает запрос Киева на поставку БПЛА MQ-1C Gray Eagle

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Администрация президента США Джо Байдена не соглашается утвердить запрос киевских властей на поставку беспилотников MQ-1C Gray Eagle из-за опасений, что дроны с их «высокочувствительными технологиями» могут попасть в руки российских военных, пишет The Wall Street Journal.
WSJ: администрация Байдена не утверждает запрос Киева на поставку БПЛА MQ-1C Gray Eagle
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Как отмечает газета, Киев запросил БПЛА более двух месяцев назад.

«По словам официальных лиц, администрация Байдена не хотела одобрять запрос, ссылаясь на ряд опасений, начиная с потенциальной потери передовых технологий на поле боя и заканчивая необходимостью обучать украинцев работе с беспилотниками», — говорится в статье.

В конце апреля газета Politico сообщила, что Министерство обороны Украины попросило Соединённые Штаты о предоставлении ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle, тогда как в США есть строгие нормы касательно поставок ударных БПЛА.

Как уточнялось, данные нормы помешали поставке Gray Eagle партнёрам США — Индонезии и Катару.

По информации Reuters, речь может идти о продаже БПЛА, оснащённых ракетами Hellfire.

18 июня СМИ сообщили, что США приостановили сделку, так как радар и оборудование для наблюдения БПЛА «могут создать угрозу безопасности Соединённых Штатов, если они попадут в руки России».

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