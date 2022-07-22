Аналитик назвал «клоуном» предложившего конфисковать российский газ депутата Рады

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Анастасия Белоусова
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова конфисковать излишки российского газа для пополнения газовых хранилищ Украины.

Эксперт назвал Разумкова «клоуном», отметив, что его предложение сделано «ради самопиара, для получения неких политических очков».

Он добавил, что такими высказываниями депутат пытается показать себя «большим борцом с Россией, чем коллеги».

«Другого смысла в этом нет. Это не про энергетику, это — про политтехнологии», — заключил Фролов.

Ранее депутат Рады Разумков предложил конфисковать российский газ из трубопроводов.

Он назвал парадоксальной ситуацию, при которой Украина прокачивает большие объёмы газа через свою территорию и не заполняет собственные хранилища.

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