Лукашенко одобрил закон о заочном осуждении покинувших Белоруссию фигурантов дел

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Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь», согласно которому уехавших из республики фигурантов дел смогут судить заочно.
Лукашенко одобрил закон о заочном осуждении покинувших Белоруссию фигурантов дел
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Об этом информирует БЕЛТА.

Отмечается, что закон предусматривает создание института специального (заочного) производства по уголовным делам в отношении обвиняемых, которые находятся в других странах и уклоняются от явки в орган, ведущий уголовный процесс. 

Кроме того, вводится кассационная стадия судопроизводства с рассмотрением жалоб и протестов в президиумах областных и Минского городского судов.

В декабре Верховный суд Белоруссии отказал в удовлетворении жалоб на приговор членам президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку, осуждённым на 11 и 10 лет лишения свободы.

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