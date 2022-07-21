Зеленский опроверг свою госпитализацию в реанимацию

Украинский президент Владимир Зеленский опроверг сообщения СМИ о том, что его госпитализировали в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Видеообращение Зеленского опубликовано в Telegram-канале его партии «Слуга народа».

«Нахожусь я в кабинете. Таким крепким, как сейчас, я себя ещё никогда не чувствовал», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров опроверг информацию СМИ о том, что Зеленский находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Как заявили в офисе украинского президента, такие сообщения появились в эфире радиостанций в результате хакерской атаки на один из крупнейших радиохолдингов страны TAVR Media.