Зеленский опроверг свою госпитализацию в реанимацию

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Украинский президент Владимир Зеленский опроверг сообщения СМИ о том, что его госпитализировали в реанимацию в тяжёлом состоянии. 
Зеленский опроверг свою госпитализацию в реанимацию
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

Видеообращение Зеленского опубликовано в Telegram-канале его партии «Слуга народа».

«Нахожусь я в кабинете. Таким крепким, как сейчас, я себя ещё никогда не чувствовал», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров опроверг информацию СМИ о том, что Зеленский находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Как заявили в офисе украинского президента, такие сообщения появились в эфире радиостанций в результате хакерской атаки на один из крупнейших радиохолдингов страны TAVR Media.

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