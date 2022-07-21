Пресс-секретарь Никифоров опроверг информацию о нахождении Зеленского в реанимации

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров опроверг информацию СМИ о том, что Владимир Зеленский находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Комментарий Никифорова опубликовало издание «СТРАНА.ua».

В сообщении говорится, что в эфире радиостанций прозвучало сообщение о том, что Зеленский якобы находится в реанимации в тяжёлом состоянии, а обязанности президента Украины исполняет спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Как заявили в офисе украинского президента, такие сообщения появились в результате хакерской атаки на один из крупнейших радиохолдингов страны TAVR Media.

19 июля сообщалось, что Зеленский назначил новых начальников управления СБУ в пяти регионах Украины.