Пресс-секретарь Никифоров опроверг информацию о нахождении Зеленского в реанимации
- AP
- © Ukrainian Presidential Press Office
Комментарий Никифорова опубликовало издание «СТРАНА.ua».
В сообщении говорится, что в эфире радиостанций прозвучало сообщение о том, что Зеленский якобы находится в реанимации в тяжёлом состоянии, а обязанности президента Украины исполняет спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Как заявили в офисе украинского президента, такие сообщения появились в результате хакерской атаки на один из крупнейших радиохолдингов страны TAVR Media.
19 июля сообщалось, что Зеленский назначил новых начальников управления СБУ в пяти регионах Украины.