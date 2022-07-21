Лукашенко высказался о планах по срокам своих полномочий в качестве главы Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью информационному агентству AFP ответил на вопрос, как долго он намерен оставаться руководителем страны.

Глава Белоруссии указал, что решение по данному вопросу принимает не он, а белорусский народ.

«Я, может быть, давно бы отошёл от власти, если бы определённая ситуация была в стране и за её пределами», — цитирует его БЕЛТА.

При этом он добавил, что многие из тех, кто в 2020 году выходил на митинги против него, «сегодня очухались, поняли, что могло быть», и осознали свою неправоту.

«Если бы я в 2020 году всё бросил и ушёл? Сегодня страна была бы другая и интервью вы бы брали у других людей. И политика была бы другая. Сегодня было бы в Белоруссии хуже, чем на Украине. Извините за нескромность», — добавил он.

В январе Лукашенко заявил, что является сторонником двух президентских сроков.