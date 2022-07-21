Лукашенко высказался о планах по срокам своих полномочий в качестве главы Белоруссии

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью информационному агентству AFP ответил на вопрос, как долго он намерен оставаться руководителем страны.
Лукашенко высказался о планах по срокам своих полномочий в качестве главы Белоруссии
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Глава Белоруссии указал, что решение по данному вопросу принимает не он, а белорусский народ.

«Я, может быть, давно бы отошёл от власти, если бы определённая ситуация была в стране и за её пределами», — цитирует его БЕЛТА.

При этом он добавил, что многие из тех, кто в 2020 году выходил на митинги против него, «сегодня очухались, поняли, что могло быть», и осознали свою неправоту.

«Если бы я в 2020 году всё бросил и ушёл? Сегодня страна была бы другая и интервью вы бы брали у других людей. И политика была бы другая. Сегодня было бы в Белоруссии хуже, чем на Украине. Извините за нескромность», — добавил он.

В январе Лукашенко заявил, что является сторонником двух президентских сроков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить