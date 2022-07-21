Из Подмосковья в ДНР привезли очередную партию гуманитарного груза

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Очередную партию лекарств и медицинского оборудования в рамках акции «Доброе дело» доставили в ДНР из Московской области.
Из Подмосковья в ДНР привезли очередную партию гуманитарного груза
  • РИА Новости
  • © Игорь Маслов

Об этом сообщает телеканал «360».

Два грузовика и фура доставили 15 т гуманитарных грузов на склад в ДНР. Затем жизненно необходимый для врачей и больниц груз привезут на республиканскую базу специального медицинского снабжения. Помимо медикаментов фуры доставили хирургическое оборудование, а также кровати и матрасы для больных.

Министр здравоохранения области Алексей Сапанюк подчеркнул, что нуждающемуся в лекарствах Донбассу будут помогать и в дальнейшем.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.

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