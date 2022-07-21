Украинцы проголосовали за отказ от герба СССР на монументе «Родина-мать»

Украинцы проголосовали в приложении «Дія» за смену символики на щите Родины-матери с герба СССР на государственный, заявил глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко.

«Цифры говорят сами за себя — этот опрос стал вторым по вовлечённости опрошенных... Приняли участие около 780 тыс. человек. 85% проголосовали за замену герба СССР на тризуб», — написал он в своём Telegram.

По словам министра, среди предложенных вариантов также было «оставить всё как есть» и «снять герб СССР».

Член историко-топонимической комиссии городского совета Александр Бабич ранее анонсировал демонтаж памятников героям Советского Союза и героям Социалистического Труда на Театральной площади в Одессе.

В апреле в Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Информацию подтвердила глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий.