Глава Минэнерго России заявил о серьёзной задаче по подготовке республик Донбасса к зиме

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Перед Россией стоит серьёзная задача по подготовке к зиме республик Донбасса и освобождаемых территорий, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.
Глава Минэнерго России заявил о серьёзной задаче по подготовке республик Донбасса к зиме
  • kremlin.ru

«Мы работаем по направлению и подготовки к зиме, и по восстановлению линий и магистральных линий, связывающих республики, центры питания. Поэтому здесь работы много, и она только увеличивается», — цитирует его РИА Новости.

Ранее гендиректор Республиканской сетевой компании Борис Рыжилов заявил, что в ходе боёв за освобождение Северодонецка система электроснабжения города получила критические повреждения.

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