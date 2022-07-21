Глава Минэнерго России заявил о серьёзной задаче по подготовке республик Донбасса к зиме

Перед Россией стоит серьёзная задача по подготовке к зиме республик Донбасса и освобождаемых территорий, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

«Мы работаем по направлению и подготовки к зиме, и по восстановлению линий и магистральных линий, связывающих республики, центры питания. Поэтому здесь работы много, и она только увеличивается», — цитирует его РИА Новости.

Ранее гендиректор Республиканской сетевой компании Борис Рыжилов заявил, что в ходе боёв за освобождение Северодонецка система электроснабжения города получила критические повреждения.