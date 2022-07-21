Глава Минэнерго России заявил о серьёзной задаче по подготовке республик Донбасса к зиме
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«Мы работаем по направлению и подготовки к зиме, и по восстановлению линий и магистральных линий, связывающих республики, центры питания. Поэтому здесь работы много, и она только увеличивается», — цитирует его РИА Новости.
Ранее гендиректор Республиканской сетевой компании Борис Рыжилов заявил, что в ходе боёв за освобождение Северодонецка система электроснабжения города получила критические повреждения.