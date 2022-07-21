РИА Новости: ВСУ ударами из РСЗО подожгли пшеничные поля в Запорожской области

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Украинские войска ударами ракетных систем залпового огня подожгли поля с пшеницей в Пологовском районе Запорожской области.
РИА Новости: ВСУ ударами из РСЗО подожгли пшеничные поля в Запорожской области
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщили РИА Новости местные фермеры, предоставив агентству видеодоказательства.

«Обстреливают ракетами практически ежедневно. Пшеница на полях уже готова к сбору, но мы не можем провести уборочную из-за постоянных прилётов», — сказал один из фермеров.

По его словам, сколько гектаров уже уничтожено, пока сложно посчитать.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные и боевики, используя вертолёты и артиллерию, целенаправленно поджигают поля с зерновыми культурами в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

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