ВГА Запорожья: Киев планировал ударить по системе охлаждения реакторов Запорожской АЭС
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«То, что я услышал от представителей ядерной безопасности, которые присутствуют на станции, они говорят, что самым уязвимым местом, к сожалению, является система охлаждения. Поэтому с высокой долей вероятности украинские националисты били по системе охлаждения реакторов, которая является жизнеобеспечивающей, что может привести к техногенной катастрофе», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что украинские ударные беспилотники совершили ещё одну атаку на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.
Реакторная часть АЭС не пострадала.