ВГА Запорожья: Киев планировал ударить по системе охлаждения реакторов Запорожской АЭС

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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что украинская сторона, по предварительным данным, планировала нанести удар беспилотниками по системе охлаждения реакторов на Запорожской АЭС в Энергодаре.
ВГА Запорожья: Киев планировал ударить по системе охлаждения реакторов Запорожской АЭС
  • AFP
  • © Ed JONES

«То, что я услышал от представителей ядерной безопасности, которые присутствуют на станции, они говорят, что самым уязвимым местом, к сожалению, является система охлаждения. Поэтому с высокой долей вероятности украинские националисты били по системе охлаждения реакторов, которая является жизнеобеспечивающей, что может привести к техногенной катастрофе», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что украинские ударные беспилотники совершили ещё одну атаку на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.

Реакторная часть АЭС не пострадала.

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