В МИД Приднестровья не исключили демаршей со стороны Молдавии

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Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев допустил, что молдавские власти могут провести демарш по случаю 30-летия миротворческой операции в ПМР.

«Мы помним, что 25-летнюю годовщину молдавское правительство охарактеризовало как «юбилей со слезами на глазах». Очень не хотелось бы деструктивных демаршей с молдавской стороны в рамках празднования тридцатилетия миротворческой операции», — приводит РИА Новости его слова.

Игнатьев добавил, что молдавские власти препятствуют ротации российских миротворцев, а также отказываются от участия в совместных учениях.

Также в МИД ПМР заявили, что возможный выход Кишинёва из соглашения о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровье может стать предпосылкой к военным действиям.

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