В МИД Приднестровья не исключили демаршей со стороны Молдавии
«Мы помним, что 25-летнюю годовщину молдавское правительство охарактеризовало как «юбилей со слезами на глазах». Очень не хотелось бы деструктивных демаршей с молдавской стороны в рамках празднования тридцатилетия миротворческой операции», — приводит РИА Новости его слова.
Игнатьев добавил, что молдавские власти препятствуют ротации российских миротворцев, а также отказываются от участия в совместных учениях.
Также в МИД ПМР заявили, что возможный выход Кишинёва из соглашения о принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровье может стать предпосылкой к военным действиям.