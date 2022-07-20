На Украине заявили, что для восстановления страны потребуется до $100 млрд ежегодно

Для восстановления Украине потребуется до $100 млрд ежегодно, заявил советник главы офиса президента Украины, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

«Эти $1,9 млрд (которые выделят Украине после донорской конференции в Лугано) — это конкретные живые деньги, а нам реально нужно в год $30—100 млрд», — цитирует его ТСН.

По словам Милованова, макроэкономике требуется до $30 млрд в год и такая же сумма необходима на нужды армии.

Он добавил, что на конференции в Лугано Киев запросил для восстановления $750 млрд. По мнению советника главы офиса президента Украины, если страна будет обеспечена этими суммами, то действительно сможет стать развитой экономически.

Ранее группа кредиторов Украины поддержала ходатайство Киева об отсрочке обслуживания госдолга с 1 августа до конца 2023 года.

До этого правительство утвердило документ, согласно которому российские активы на территории страны переходят в собственность государства.