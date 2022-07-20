В ДНР заявили, что нацбатальоны расстреливают под Авдеевкой пытающихся сдаться срочников

Украинские националистические батальоны расстреливают под Авдеевкой пытающихся сдаться или отступить мобилизованных украинских срочников, сообщил заместитель командира батальона девятого полка Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным Хохол.

По его словам, эти батальоны выполняют роль заградотрядов.

«Не дают отходить обычным срочникам или мобилизованным, которых согнали сюда просто ради количества и которые мрут как мухи, скажем так», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, националисты стреляют в спину пытающимся сдаться военнослужащим.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские неонацисты удерживают мирных жителей на заводе в Авдеевке в качестве живого щита.