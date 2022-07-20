В ДНР заявили, что нацбатальоны расстреливают под Авдеевкой пытающихся сдаться срочников

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Украинские националистические батальоны расстреливают под Авдеевкой пытающихся сдаться или отступить мобилизованных украинских срочников, сообщил заместитель командира батальона девятого полка Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным Хохол.
В ДНР заявили, что нацбатальоны расстреливают под Авдеевкой пытающихся сдаться срочников
  • AP

По его словам, эти батальоны выполняют роль заградотрядов.

«Не дают отходить обычным срочникам или мобилизованным, которых согнали сюда просто ради количества и которые мрут как мухи, скажем так», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, националисты стреляют в спину пытающимся сдаться военнослужащим.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские неонацисты удерживают мирных жителей на заводе в Авдеевке в качестве живого щита.

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