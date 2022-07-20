Басурин рассказал о неудачных попытках прорыва ВСУ на южном направлении в ДНР

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Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала рассказал о неудачных попытках прорыва Вооружённых сил Украины на южном направлении в ДНР.
Басурин рассказал о неудачных попытках прорыва ВСУ на южном направлении в ДНР
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«Прорваться и прорвать линию фронта на юге у противника не получается, он несёт потери, поэтому там статично находимся и мы, и они», — цитирует его ТАСС.

По словам Басурина, украинскими войсками было предпринято несколько попыток прорыва, в частности две — в районе Угледара.

«Одна предпринималась на позиции, которую контролируют российские войска, она была неудачна», — заявил он.

Представитель Народной милиции ДНР добавил, что следующая попытка прорыва, которая также была неудачной, предпринималась на позиции бойцов ДНР.

Ранее Басурин выразил уверенность, что освобождение территории Донбасса от украинских войск произойдёт в этом году.

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