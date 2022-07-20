Лавров: Зеленский «переобувается очень быстро»

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский, пришедший к власти с лозунгами мира, «переобувается очень быстро».
Лавров: Зеленский «переобувается очень быстро»

    Он напомнил, что Зеленский пришёл к власти с лозунгами мира. Лавров отметил, что Зеленский обещал вернуть мир и покой на Украину и соблюдать права русскоязычных. 

    «Посмотрите, что он сейчас говорит», — обратил внимание министр. 

    Главред RT Маргарита Симоньян отметила, что Зеленский — артист.

    «Артист, да, по системе Станиславского, переобувается очень быстро», — уточнил Лавров.

    Также Лавров в интервью RT и РИА Новости заявил, что российская позиция заключается в том, что в ядерной войне не может быть победителя.

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