Лавров: Зеленский «переобувается очень быстро»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский, пришедший к власти с лозунгами мира, «переобувается очень быстро».

Он напомнил, что Зеленский пришёл к власти с лозунгами мира. Лавров отметил, что Зеленский обещал вернуть мир и покой на Украину и соблюдать права русскоязычных.

«Посмотрите, что он сейчас говорит», — обратил внимание министр.

Главред RT Маргарита Симоньян отметила, что Зеленский — артист.

«Артист, да, по системе Станиславского, переобувается очень быстро», — уточнил Лавров.

Также Лавров в интервью RT и РИА Новости заявил, что российская позиция заключается в том, что в ядерной войне не может быть победителя.