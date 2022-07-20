Правительство ЛНР постановило учредить посольство в России численностью 18 человек

Правительство Луганской Народной Республики постановило открыть посольство в России, его численность составит 18 человек.

«Установить штатную численность посольства в количестве 18 штатных единиц за счёт общей численности работников загранучреждений Министерства иностранных дел Луганской Народной Республики», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее посол Сирии в России Риад Хаддад сообщил, что САР ведёт подготовку к оформлению сотрудничества с Донецкой и Луганской народными республиками.

Посол высказался о планах сирийской стороны открыть свои диппредставительства на территориях ДНР и ЛНР.