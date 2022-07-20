Представитель ЛНР Мирошник заявил о готовящейся провокации Киева в Славянске

Глава представительства Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что украинские власти готовят в Славянске (ДНР) провокации и постановки.

«В Славянске готовятся украинские провокации и постановки для выявления «коллаборантов», — заявил Мирошник.

По его словам, в нескольких районах города заметили группы боевиков, переодетых в российскую военную форму и надевших на себя георгиевские ленты.

Он отметил, что указанные боевики «чувствуют себя вольготно и позируют перед местными жителями».

Мирошник подчеркнул, что в Славянске союзных войск пока нет, и предупредил, что «подходить к таким ряженым просто опасно».

Ранее российское Минобороны заявило, что ВСУ обстреляли центральный рынок Славянска с целью обвинения России.