Представитель ЛНР Мирошник заявил о готовящейся провокации Киева в Славянске
- РИА Новости
«В Славянске готовятся украинские провокации и постановки для выявления «коллаборантов», — заявил Мирошник.
По его словам, в нескольких районах города заметили группы боевиков, переодетых в российскую военную форму и надевших на себя георгиевские ленты.
Он отметил, что указанные боевики «чувствуют себя вольготно и позируют перед местными жителями».
Мирошник подчеркнул, что в Славянске союзных войск пока нет, и предупредил, что «подходить к таким ряженым просто опасно».
Ранее российское Минобороны заявило, что ВСУ обстреляли центральный рынок Славянска с целью обвинения России.