Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», принимающую участие в спецоперации на Украине.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и выполняемым в зоне ответственности боевым задачам.

Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», участвующую в спецоперации

18 июля сообщалось, что министр обороны России поручил группировке «Восток» поражать дальнобойное оружие Украины в приоритетном порядке.