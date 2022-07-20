Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», участвующую в спецоперации
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и выполняемым в зоне ответственности боевым задачам.
- Шойгу проинспектировал российскую группировку «Запад», участвующую в спецоперации
18 июля сообщалось, что министр обороны России поручил группировке «Восток» поражать дальнобойное оружие Украины в приоритетном порядке.