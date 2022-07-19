Куренков: МЧС России с марта доставило в Донбасс около 43 тысяч т гуманитарной помощи
- РИА Новости
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«Всего с начала марта 540 колоннами МЧС России доставлено почти 43 тыс. тонн гуманитарного груза», — цитирует Куренкова ТАСС.
По его словам, за указанный период в регионе было обезврежено более 46 тыс. взрывоопасных предметов.
Ранее российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.