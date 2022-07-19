Куренков: МЧС России с марта доставило в Донбасс около 43 тысяч т гуманитарной помощи

Короткая ссылка
МЧС России с марта доставило в Донбасс около 43 тыс. тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков.
Куренков: МЧС России с марта доставило в Донбасс около 43 тысяч т гуманитарной помощи
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«Всего с начала марта 540 колоннами МЧС России доставлено почти 43 тыс. тонн гуманитарного груза», — цитирует Куренкова ТАСС.

По его словам, за указанный период в регионе было обезврежено более 46 тыс. взрывоопасных предметов.

Ранее российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить