Басурин высказался о возможной поставке Киеву ракет HIMARS дальностью до 300 км

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1» допустил, что ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину.

Он прокомментировал заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о поставках на Украину снарядов дальностью до 300 км.

«Вот это заявление сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине», — цитирует его ТАСС.

Ранее Данилов заявил: Киев рассчитывает, что в ближайшее время начнёт получать более дальнобойные снаряды для американских РСЗО HIMARS.

По его словам, «есть некоторое понимание», что Украина уже начала получать снаряды, «которые отправляются гораздо дальше, чем это было сначала».