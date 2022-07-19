Киев рассчитывает на скорое получение дальнобойных снарядов для РСЗО HIMARS

Киев рассчитывает, что в ближайшее время начнёт получать более дальнобойные снаряды для американских РСЗО HIMARS, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

В эфире телемарафона ему задали вопрос, можно ли ожидать получения снарядов дальнего действия — до 300 км.

«Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было сначала. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», — цитирует Данилова ТАСС.

Как ранее заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, для обеспечения безопасности республики украинскую армию нужно отодвинуть на расстояние, с которого территорию невозможно обстреливать из артиллерии и РСЗО.