Киев рассчитывает на скорое получение дальнобойных снарядов для РСЗО HIMARS
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В эфире телемарафона ему задали вопрос, можно ли ожидать получения снарядов дальнего действия — до 300 км.
«Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было сначала. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», — цитирует Данилова ТАСС.
Как ранее заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, для обеспечения безопасности республики украинскую армию нужно отодвинуть на расстояние, с которого территорию невозможно обстреливать из артиллерии и РСЗО.