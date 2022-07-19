ВС России нанесли удар по позициям аэромобильной бригады ВСУ в ДНР
- РИА Новости
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Об этом информирует российское Минобороны.
В результате удара было уничтожено более 60 человек личного состава, семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.
- ВС России нанесли удар по позициям аэромобильной бригады ВСУ в ДНР
Также российская авиация уничтожила в Камышевахе Запорожской области высокоточным оружием до 200 боевиков «Правого сектора»*.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).