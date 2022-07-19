ВС России нанесли удар по позициям аэромобильной бригады ВСУ в ДНР

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Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Долина (ДНР).
ВС России нанесли удар по позициям аэромобильной бригады ВСУ в ДНР
  • РИА Новости
  • © Валентин Капустин

Об этом информирует российское Минобороны.

В результате удара было уничтожено более 60 человек личного состава, семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.

  • ВС России нанесли удар по позициям аэромобильной бригады ВСУ в ДНР

Также российская авиация уничтожила в Камышевахе Запорожской области высокоточным оружием до 200 боевиков «Правого сектора»*.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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