Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины в районе населённого пункта Долина (ДНР).

Об этом информирует российское Минобороны.

В результате удара было уничтожено более 60 человек личного состава, семь единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.

ВС России нанесли удар по позициям аэромобильной бригады ВСУ в ДНР

Также российская авиация уничтожила в Камышевахе Запорожской области высокоточным оружием до 200 боевиков «Правого сектора»*.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).