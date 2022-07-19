Захарова отреагировала на слова Кулебы о «внутреннем дедлайне для вступления Украины в ЕС»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что «лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС», но тот его не скажет.
Захарова отреагировала на слова Кулебы о «внутреннем дедлайне для вступления Украины в ЕС»
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«Предполагаю, что за день до этого Зеленский сказал Кулебе: «Я установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я тебе его не скажу», — написала Захарова в Telegram.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал предоставление Украине и Молдавии статуса стран — вечных кандидатов в ЕС геополитическим гамбитом против России.

«Часть геополитического гамбита против России — предоставление Украине и Молдавии (которой, судя по всему, тоже уготована незавидная участь) статуса страны — вечного кандидата в ЕС», — говорится в его статье для «Известий».

По словам Лаврова, пока рекламируют инициированное президентом Франции Эммануэлем Макроном «европейское политическое сообщество», где не предвидится особых финансово-экономических благ. Вместе с этим будут предъявлены требования полной солидарности с ЕС в его антироссийских действиях.

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