В ДНР заявили об обстреле Доломитного со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Доломитное в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что было выпущено 26 мин калибра 120 мм.
Ранее в ЛНР сообщили об обстреле Алчевска американскими РСЗО HIMARS.
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