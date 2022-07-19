Глава МИД Кулеба: Зеленский установил на Украине внутренний дедлайн для вступления в ЕС

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинский президент Владимир Зеленский установил для страны внутренний дедлайн по вступлению в ЕС.

«У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС», — сказал Кулеба в интервью «Forbes Украина».

По его словам, решение зависит не только от Украины, но и от Евросоюза.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.

При этом Украина получила не только статус, но и «домашнюю работу», как выразилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Киеву предстоит осуществить судебные реформы, добиться успехов в борьбе с коррупцией и провести деолигархизацию экономики.

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