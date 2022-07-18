Мишель: Совет ЕС «во имя мира» согласовал очередной транш военной помощи для Украины

Совет Евросоюза, «действуя во имя мира и защиты ценностей», согласовал очередной транш военной помощи для Украины в размере €500 млн, общий объём такой поддержки достиг €2,5 млрд, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Европа продолжает действовать во имя мира и защиты наших ценностей. Я приветствую политическое соглашение Совета ЕС по пятому траншу для Украины в рамках Европейского фонда мира», — написал он в Twitter.

Усилия по поддержке Вооружённых сил Украины и их военному оснащению обошлись ЕС в €2,5 млрд, отметил Мишель.

«Европа поддерживает Украину», — подчеркнул глава Евросовета.

Как отмечал в Совбезе постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, действия ЕС дошли до того, что европейское оружие сегодня убивает мирных граждан в Донбассе.