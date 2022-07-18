Минобороны сообщило об ударе артиллерии в Донбассе по полевому аэродрому ВСУ
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«В районе населённого пункта Новый Донбасс Донецкой Народной Республики в результате удара реактивной артиллерии по полевому аэродрому ВСУ уничтожено два находившихся там украинских вертолёта Ми-8 и ещё два вертолёта получили значительные повреждения», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Также российские войска высокоточными ракетами воздушного базирования поразили пункт временной дислокации наёмников из «Иностранного легиона» в населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики.
17 июля российские войска уничтожили в Одессе склад хранения противокорабельных ракет Harpoon.