Минобороны сообщило об ударе артиллерии в Донбассе по полевому аэродрому ВСУ

Короткая ссылка
Министерство обороны России сообщило, что в Донбассе два украинских вертолёта Ми-8 уничтожено и два повреждено при ударе реактивной артиллерии по полевому аэродрому украинских войск.
Минобороны сообщило об ударе артиллерии в Донбассе по полевому аэродрому ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В районе населённого пункта Новый Донбасс Донецкой Народной Республики в результате удара реактивной артиллерии по полевому аэродрому ВСУ уничтожено два находившихся там украинских вертолёта Ми-8 и ещё два вертолёта получили значительные повреждения», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также российские войска высокоточными ракетами воздушного базирования поразили пункт временной дислокации наёмников из «Иностранного легиона» в населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики.

17 июля российские войска уничтожили в Одессе склад хранения противокорабельных ракет Harpoon.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить