Министерство обороны России сообщило, что в Донбассе два украинских вертолёта Ми-8 уничтожено и два повреждено при ударе реактивной артиллерии по полевому аэродрому украинских войск.

«В районе населённого пункта Новый Донбасс Донецкой Народной Республики в результате удара реактивной артиллерии по полевому аэродрому ВСУ уничтожено два находившихся там украинских вертолёта Ми-8 и ещё два вертолёта получили значительные повреждения», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также российские войска высокоточными ракетами воздушного базирования поразили пункт временной дислокации наёмников из «Иностранного легиона» в населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики.

17 июля российские войска уничтожили в Одессе склад хранения противокорабельных ракет Harpoon.