В Запорожской области оценили потери зерновых в результате ударов ВСУ в сотни тысяч тонн

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что аграрии региона в текущем году потеряют сотни тысяч тонн зерновых в результате ударов по полям, которые осуществляют Вооружённые силы Украины.

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