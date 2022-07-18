В Запорожской области оценили потери зерновых в результате ударов ВСУ в сотни тысяч тонн
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«Потери будут исчисляться сотнями тысяч тонн несобранных зерновых», — сказал он ТАСС.
По его словам, украинские военные целенаправленно обстреливают поля зажигательными боеприпасами.
Кроме того, поля поджигают диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина с помощью вертолёта начала поджигать поля с пшеницей на границе с регионом.