В Запорожской области оценили потери зерновых в результате ударов ВСУ в сотни тысяч тонн

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что аграрии региона в текущем году потеряют сотни тысяч тонн зерновых в результате ударов по полям, которые осуществляют Вооружённые силы Украины.
В Запорожской области оценили потери зерновых в результате ударов ВСУ в сотни тысяч тонн
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Потери будут исчисляться сотнями тысяч тонн несобранных зерновых», — сказал он ТАСС.

По его словам, украинские военные целенаправленно обстреливают поля зажигательными боеприпасами.

Кроме того, поля поджигают диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина с помощью вертолёта начала поджигать поля с пшеницей на границе с регионом.

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