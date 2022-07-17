Глава Курской области сообщил о выполнении военными задач на границе с Сумской областью

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Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил звуки выстрелов на границе Глушковского района с Сумской областью тем, что российские военные приступили к выполнению боевых задач в рамках спецоперации.

«Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы. Прошу граждан сохранять спокойствие», — написал он в Telegram.

5 июля украинская армия открыла огонь из артиллерии по населённым пунктам Глушковского района Курской области. 3 июля основной удар украинских войск по посёлку Тёткино пришёлся на территорию рядом с сахарным заводом.

В регионе начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий обстрелов, который будет заниматься восстановлением разрушений во всех приграничных районах региона.

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