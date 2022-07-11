В Курской области начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий обстрелов

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В Курской области начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий обстрелов, который будет заниматься восстановлением разрушений во всех приграничных районах региона.
В Курской области начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий обстрелов
  • © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области

Об этом, как сообщает РИА Новости, губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал в ходе оперативного совещания.

«У нас начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий от обстрелов. Сегодня в основном штаб работает на территории Глушковского района, но работа штаба распространяется на все приграничные районы», — сообщил Старовойт. 

Ранее Старовойт сообщил о продлении в регионе действия «жёлтого» уровня террористической опасности до 23 июля.

5 июля украинская армия открыла огонь из артиллерии по населённым пунктам Глушковского района Курской области. 3 июля основной удар украинских войск по посёлку Тёткино пришёлся на территорию рядом с сахарным заводом.

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