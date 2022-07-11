В Курской области начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий обстрелов, который будет заниматься восстановлением разрушений во всех приграничных районах региона.

Об этом, как сообщает РИА Новости, губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал в ходе оперативного совещания.

«У нас начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий от обстрелов. Сегодня в основном штаб работает на территории Глушковского района, но работа штаба распространяется на все приграничные районы», — сообщил Старовойт.

Ранее Старовойт сообщил о продлении в регионе действия «жёлтого» уровня террористической опасности до 23 июля.

5 июля украинская армия открыла огонь из артиллерии по населённым пунктам Глушковского района Курской области. 3 июля основной удар украинских войск по посёлку Тёткино пришёлся на территорию рядом с сахарным заводом.