В Курской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении в регионе действия «жёлтого» уровня террористической опасности до 23 июля.

«Ситуация на границе остается напряжённой. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить действие жёлтого уровня террористической опасности ещё на две недели — до 23 июля», — сообщил он в Telegram.

Глава региона попросил граждан быть бдительными и незамедлительно сообщать о подозрительных лицах или беспилотных летательных аппаратах по номеру 112.

5 июля украинская армия открыла огонь из артиллерии по населённым пунктам Глушковского района Курской области.

3 июля основной удар украинских войск по посёлку Тёткино пришёлся на территорию рядом с сахарным заводом.