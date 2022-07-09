В Курской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности
«Ситуация на границе остается напряжённой. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить действие жёлтого уровня террористической опасности ещё на две недели — до 23 июля», — сообщил он в Telegram.
Глава региона попросил граждан быть бдительными и незамедлительно сообщать о подозрительных лицах или беспилотных летательных аппаратах по номеру 112.
5 июля украинская армия открыла огонь из артиллерии по населённым пунктам Глушковского района Курской области.
3 июля основной удар украинских войск по посёлку Тёткино пришёлся на территорию рядом с сахарным заводом.