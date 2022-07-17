В Херсоне завершили формирование городской администрации

Формирование военно-гражданской администрации (ВГА) города Херсона завершено, заявил глава городской ВГА Александр Кобец.

«Структурно мы всё сделали. Специалисты укомплектованы, основной костяк есть... Это достаточно опытные люди — и жители Херсона, и приезжие специалисты, которые хорошо разбираются в задачах, поставленных перед администрацией и управленческими организациями», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что структура администрации позволяет обеспечить жизнь города. Также, по его словам, по всем направлениям, в том числе в вопросах формирования организаций, налоговой и финансовой служб, банковской сферы, значительную помощь оказывают министерства и ведомства России.

Ранее выпускники херсонской школы № 48 первыми в Херсонской области получили аттестаты об общем образовании российского образца.