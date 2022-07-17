Самодельное взрывное устройство обнаружено на остановке в Энергодаре

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Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов заявил, что самодельное взрывное устройство было найдено на остановке в Энергодаре.
Самодельное взрывное устройство обнаружено на остановке в Энергодаре
  • РИА Новости

«Обнаружили самодельное взрывное устройство, подтвердить могу. Это было на остановке в центре города. Люди сразу сообщили в правоохранительные органы», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Рогов, этой остановкой регулярно пользуются сотрудники ЗАЭС.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о выселении через пункты пропуска граждан, которые помогают террористам и радикальным группировкам.

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