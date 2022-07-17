В Харьковской области начали работать военные комендатуры

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в регионе начали работу военные комендатуры.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ВГА Харьковской области.

«Виталий Ганчев объявил об изменении штатной структуры управления территориями. В связи с началом работы в Харьковской области военных комендатур название администрации преобразовано в военно-гражданскую», — говорится в заявлении.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти вывести свои войска из Запорожья.