В Харьковской области начали работать военные комендатуры
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ВГА Харьковской области.
«Виталий Ганчев объявил об изменении штатной структуры управления территориями. В связи с началом работы в Харьковской области военных комендатур название администрации преобразовано в военно-гражданскую», — говорится в заявлении.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал киевские власти вывести свои войска из Запорожья.