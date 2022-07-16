Сенатор Джабаров: успех России в СВО станет быстрейшим путём восстановления связей с ЕС
- РИА Новости
По его словам, сейчас звучат высказывания о том, что страны Европы рвут связи с Россией, срываются поездки, закрываются туристические маршруты.
«Дорогие наши сограждане, самый быстрый возврат к тому, о чем вы ностальгируете, — это безусловная победа России в специальной военной операции на Украине», — написал Джабаров в своём Telegram.
Он отметил, что в таком случае европейцы сочтут за честь согласие России на восстановление нормальных отношений.
Ранее Джабаров заявил, что не следует никого подталкивать к скорейшему решению задач спецоперации России на Украине.