Сенатор Джабаров: успех России в СВО станет быстрейшим путём восстановления связей с ЕС

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Замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что быстрейшим способом восстановить связи с Европой является успех России в специальной операции на Украине.
Сенатор Джабаров: успех России в СВО станет быстрейшим путём восстановления связей с ЕС
  • РИА Новости

По его словам, сейчас звучат высказывания о том, что страны Европы рвут связи с Россией, срываются поездки, закрываются туристические маршруты.

«Дорогие наши сограждане, самый быстрый возврат к тому, о чем вы ностальгируете, — это безусловная победа России в специальной военной операции на Украине», — написал Джабаров в своём Telegram.

Он отметил, что в таком случае европейцы сочтут за честь согласие России на восстановление нормальных отношений.

Ранее Джабаров заявил, что не следует никого подталкивать к скорейшему решению задач спецоперации России на Украине.

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