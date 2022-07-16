Сенатор Джабаров: успех России в СВО станет быстрейшим путём восстановления связей с ЕС

Замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что быстрейшим способом восстановить связи с Европой является успех России в специальной операции на Украине.

По его словам, сейчас звучат высказывания о том, что страны Европы рвут связи с Россией, срываются поездки, закрываются туристические маршруты.

«Дорогие наши сограждане, самый быстрый возврат к тому, о чем вы ностальгируете, — это безусловная победа России в специальной военной операции на Украине», — написал Джабаров в своём Telegram.

Он отметил, что в таком случае европейцы сочтут за честь согласие России на восстановление нормальных отношений.

Ранее Джабаров заявил, что не следует никого подталкивать к скорейшему решению задач спецоперации России на Украине.