Сенатор Джабаров призвал не торопить решение задач СВО на Украине
«Не нужно никого подталкивать к скорейшему решению поставленных задач. Наши военные знают цели операции, проявляют высочайшее военное мастерство, шаг за шагом приближают нашу победу», — написал Джабаров в своём Telegram.
По его словам, шаг за шагом идёт освобождение Юго-Востока Украины.
«Давайте наберёмся терпения и пожелаем удачи нашим ребятам», — добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь о возможном возобновлении переговоров с Украиной сейчас не идёт.