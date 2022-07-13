Сенатор Джабаров призвал не торопить решение задач СВО на Украине

Не следует никого подталкивать к скорейшему решению задач спецоперации России на Украине, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Не нужно никого подталкивать к скорейшему решению поставленных задач. Наши военные знают цели операции, проявляют высочайшее военное мастерство, шаг за шагом приближают нашу победу», — написал Джабаров в своём Telegram.

По его словам, шаг за шагом идёт освобождение Юго-Востока Украины.

«Давайте наберёмся терпения и пожелаем удачи нашим ребятам», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь о возможном возобновлении переговоров с Украиной сейчас не идёт.