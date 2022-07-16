Восемь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Казахстане

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Восемь человек погибли, ещё девять пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Карагандинской области Казахстана.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

«На трассе Алматы — Екатеринбург произошло столкновение грузового автомобиля MAN и пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter, в салоне которого находились 17 человек. Микроавтобус следовал из Алматы в Караганду», — отметили в ведомстве.

В результате происшествия на месте погибли семь человек, ещё один пассажир умер в машине скорой помощи. Травмы получили девять человек, они госпитализированы.

По версии полиции, водитель микроавтобуса уснул за рулём.

Ранее сообщалось, что пять человек получили травмы в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Уфе.

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