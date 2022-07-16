Восемь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Казахстане
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
«На трассе Алматы — Екатеринбург произошло столкновение грузового автомобиля MAN и пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter, в салоне которого находились 17 человек. Микроавтобус следовал из Алматы в Караганду», — отметили в ведомстве.
В результате происшествия на месте погибли семь человек, ещё один пассажир умер в машине скорой помощи. Травмы получили девять человек, они госпитализированы.
По версии полиции, водитель микроавтобуса уснул за рулём.
Ранее сообщалось, что пять человек получили травмы в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Уфе.