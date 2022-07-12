Пять человек получили травмы в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Уфе

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В управлении ГИБДД по Республике Башкортостан заявили, что пять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса Ford Transit с автомобилем Lada Vesta.
Пять человек получили травмы в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Уфе
  • РИА Новости

«По одной из версий, 59-летний мужчина за рулём пассажирского автобуса Ford Transit столкнулся с попутной Lada Vesta под управлением 20-летнего водителя. В результате аварии из автобуса доставлены в больницу четыре пассажира — три женщины и один мужчина», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Уточняется, что также потребовалась помощь пассажирке легкового автомобиля.

Отмечается, что микроавтобус двигался по маршруту Южный автовокзал — Таптыково, в салоне находились восемь пассажиров.

Ранее ФАН писало, что СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса и грузовика под Челябинском.

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