Пять человек получили травмы в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Уфе

В управлении ГИБДД по Республике Башкортостан заявили, что пять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса Ford Transit с автомобилем Lada Vesta.

«По одной из версий, 59-летний мужчина за рулём пассажирского автобуса Ford Transit столкнулся с попутной Lada Vesta под управлением 20-летнего водителя. В результате аварии из автобуса доставлены в больницу четыре пассажира — три женщины и один мужчина», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Уточняется, что также потребовалась помощь пассажирке легкового автомобиля.

Отмечается, что микроавтобус двигался по маршруту Южный автовокзал — Таптыково, в салоне находились восемь пассажиров.

Ранее ФАН писало, что СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса и грузовика под Челябинском.