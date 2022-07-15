Додон допустил «хаос» в Молдавии в случае её присоединения к ЕС
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По его словам, Молдавия сможет «выжить» только при поддержании хороших отношений с Россией.
Додон выразил уверенность, что Молдавия рискует потерять Приднестровье и Гагаузскую автономию, если присоединится к ЕС.
«У нас будет полный хаос и дестабилизация всей страны, мы потеряем часть своих территорий», — цитирует его РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Молдавии о рисках на фоне слепого следования Кишинёва рекомендациям западных стран.
23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.