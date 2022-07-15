Додон допустил «хаос» в Молдавии в случае её присоединения к ЕС

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Экс-президент Молдавии Игорь Додон в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что в случае присоединения страны к Европейскому союзу её ждёт «хаос и потеря территорий».
Додон допустил «хаос» в Молдавии в случае её присоединения к ЕС
  • AP

По его словам, Молдавия сможет «выжить» только при поддержании хороших отношений с Россией.

Додон выразил уверенность, что Молдавия рискует потерять Приднестровье и Гагаузскую автономию, если присоединится к ЕС.

«У нас будет полный хаос и дестабилизация всей страны, мы потеряем часть своих территорий», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Молдавии о рисках на фоне слепого следования Кишинёва рекомендациям западных стран.

23 июня саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии.

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