Главы МИД Белоруссии и России обсудили выполнение договорённостей между странами

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Министры иностранных дел Белоруссии и России Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили выполнение договорённостей между странами, достигнутых в ходе визита Лаврова в Минск.
Главы МИД Белоруссии и России обсудили выполнение договорённостей между странами
  • РИА Новости

Об этом информирует белорусское внешнеполитическое ведомство.

Также министры обменялись мнениями о ситуации в регионе и обсудили график будущих контактов.

«Особое внимание в ходе разговора уделено взаимодействию Беларуси и России с различными международными организациями», — заявили в МИД Белоруссии.

В конце июня Лавров заявил, что на практике Москва и Минск реализовали около 40% содержания союзных программ.

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