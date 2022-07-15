Главы МИД Белоруссии и России обсудили выполнение договорённостей между странами

Министры иностранных дел Белоруссии и России Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили выполнение договорённостей между странами, достигнутых в ходе визита Лаврова в Минск.

Об этом информирует белорусское внешнеполитическое ведомство.

Также министры обменялись мнениями о ситуации в регионе и обсудили график будущих контактов.

«Особое внимание в ходе разговора уделено взаимодействию Беларуси и России с различными международными организациями», — заявили в МИД Белоруссии.

В конце июня Лавров заявил, что на практике Москва и Минск реализовали около 40% содержания союзных программ.