Главы МИД Белоруссии и России обсудили выполнение договорённостей между странами
- РИА Новости
Об этом информирует белорусское внешнеполитическое ведомство.
Также министры обменялись мнениями о ситуации в регионе и обсудили график будущих контактов.
«Особое внимание в ходе разговора уделено взаимодействию Беларуси и России с различными международными организациями», — заявили в МИД Белоруссии.
В конце июня Лавров заявил, что на практике Москва и Минск реализовали около 40% содержания союзных программ.