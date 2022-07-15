В Узбекистане создали комиссию по расследованию беспорядков в Каракалпакстане

В Узбекистане парламент создал комиссию для проведения независимого расследования беспорядков в Каракалпакстане.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу олий мажлиса (верхней палаты парламента Узбекистана).

Отмечается, что комиссию создали из-за обращения омбудсмена Ферузы Эшматовой по вопросу обеспечения прав и свобод человека в Каракалпакии.

В состав комиссии под руководством Эшматовой вошли представители парламента и неправительственных и общественных организаций.

Итоги расследования планируют обнародовать.

Ранее власти Узбекистана сократили действие комендантского часа в Каракалпакстане.

В начале июля сообщалось, что в Каракалпакстане пришлось задействовать полицию из-за протестной демонстрации в Нукусе.