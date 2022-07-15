В Узбекистане создали комиссию по расследованию беспорядков в Каракалпакстане
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу олий мажлиса (верхней палаты парламента Узбекистана).
Отмечается, что комиссию создали из-за обращения омбудсмена Ферузы Эшматовой по вопросу обеспечения прав и свобод человека в Каракалпакии.
В состав комиссии под руководством Эшматовой вошли представители парламента и неправительственных и общественных организаций.
Итоги расследования планируют обнародовать.
Ранее власти Узбекистана сократили действие комендантского часа в Каракалпакстане.
В начале июля сообщалось, что в Каракалпакстане пришлось задействовать полицию из-за протестной демонстрации в Нукусе.