В Узбекистане создали комиссию по расследованию беспорядков в Каракалпакстане

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В Узбекистане парламент создал комиссию для проведения независимого расследования беспорядков в Каракалпакстане.
В Узбекистане создали комиссию по расследованию беспорядков в Каракалпакстане
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу олий мажлиса (верхней палаты парламента Узбекистана). 

Отмечается, что комиссию создали из-за обращения омбудсмена Ферузы Эшматовой по вопросу обеспечения прав и свобод человека в Каракалпакии.

В состав комиссии под руководством Эшматовой вошли представители парламента и неправительственных и общественных организаций.

Итоги расследования планируют обнародовать.

Ранее власти Узбекистана сократили действие комендантского часа в Каракалпакстане.

В начале июля сообщалось, что в Каракалпакстане пришлось задействовать полицию из-за протестной демонстрации в Нукусе.

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