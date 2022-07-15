Омбудсмен ДНР: умерший британский наёмник руководил боевыми операциями
- РИА Новости
Об этом сообщила омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова в Telegram.
«Руководил боевыми операциями, а также занимался рекрутингом и обучением наёмников для вооружённых формирований Украины. Был взят в плен в апреле текущего года при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР», — рассказала она.
Как сообщалось, Пол Ури, находившийся в плену в Донецкой Народной Республике, скончался из-за хронических болезней 10 июля.