Спецназ Росгвардии обнаружил в Луганской Народной Республике документы, подтверждающие факты массового дезертирства в рядах украинских десантников.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В Луганской Народной Республике спецназовцы Росгвардии изъяли документы, подтверждающие факты массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с апреля по июнь десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот второго парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 под всевозможными предлогами самовольно покинули передний край обороны.

Кроме того, десантники не возвращаются из отпуска, их поиски не приносят результатов.

Ранее сообщалось, что расчёт миномётной батареи подразделения специального назначения Росгвардии выполнил шесть огневых задач на территории Луганской Народной Республики, уничтожив 40 украинских националистов.