Расчёт миномётной батареи подразделения специального назначения Росгвардии выполнил шесть огневых задач на территории Луганской Народной Республики, уничтожив 40 украинских националистов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе огневого поражения выведен из строя личный состав четырёх групп пехоты противника численностью по десять националистов в каждой, уничтожены две единицы боевой техники», — заявили в Росгвардии.

Отмечается, что результат подтверждён докладом артиллерийского корректировщика Росгвардии.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ситуация с безопасностью в Луганске после ночного обстрела со стороны ВСУ стабильная.