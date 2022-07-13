Росгвардия уничтожила боевую технику и нейтрализовала 40 украинских националистов в Донбассе
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе огневого поражения выведен из строя личный состав четырёх групп пехоты противника численностью по десять националистов в каждой, уничтожены две единицы боевой техники», — заявили в Росгвардии.
Отмечается, что результат подтверждён докладом артиллерийского корректировщика Росгвардии.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ситуация с безопасностью в Луганске после ночного обстрела со стороны ВСУ стабильная.