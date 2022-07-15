Власти Запорожской области заявили, что регион навсегда потерян для Украины

Запорожская область навсегда потеряна для Украины, заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов.

«Запорожская область навсегда потеряна для Украины — так же как и Украина потеряна навсегда для нынешнего киевского режима. Теперь для Запорожской области главное, что она навсегда найдена Россией и станет её неотъемлемой частью», — сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, подготовка к референдуму идёт, затягивать с его проведением не будут.

Ранее власти Запорожской области допустили, что референдум по вхождению региона в состав России пройдёт в сентябре.