Власти Запорожской области заявили, что регион навсегда потерян для Украины

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Запорожская область навсегда потеряна для Украины, заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов.
Власти Запорожской области заявили, что регион навсегда потерян для Украины
  • РИА Новости

«Запорожская область навсегда потеряна для Украины — так же как и Украина потеряна навсегда для нынешнего киевского режима. Теперь для Запорожской области главное, что она навсегда найдена Россией и станет её неотъемлемой частью», — сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, подготовка к референдуму идёт, затягивать с его проведением не будут.

Ранее власти Запорожской области допустили, что референдум по вхождению региона в состав России пройдёт в сентябре.

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