Военный Ераносян: из РСЗО HIMARS на Украине стреляют американские и британские военные
«Я на 250% уверен, что (стрельбой. — RT) из HIMARS и перезарядкой картриджей, вот этих пусковых установок на шесть ракет, занимаются американцы и англичане», — приводит его слова РИА Новости.
Ераносян пояснил, что украинские военные занимаются лишь охраной РСЗО и обслуживающих их расчётов западных военнослужащих.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что США передали Киеву разведданные для обстрелов Донбасса при помощи установок HIMARS.
9 июля украинские военные обстреляли населённый пункт Ирмино в ЛНР из реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела пострадала мирная жительница.