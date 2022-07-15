Военный Ераносян: из РСЗО HIMARS на Украине стреляют американские и британские военные

Американскими РСЗО HIMARS на Украине управляют военнослужащие США и Великобритании. Об этом заявил капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.

«Я на 250% уверен, что (стрельбой. — RT) из HIMARS и перезарядкой картриджей, вот этих пусковых установок на шесть ракет, занимаются американцы и англичане», — приводит его слова РИА Новости.

Ераносян пояснил, что украинские военные занимаются лишь охраной РСЗО и обслуживающих их расчётов западных военнослужащих.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что США передали Киеву разведданные для обстрелов Донбасса при помощи установок HIMARS.

9 июля украинские военные обстреляли населённый пункт Ирмино в ЛНР из реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела пострадала мирная жительница.